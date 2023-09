¡Atención! Caos en Mamonal por bloqueos, no hay paso en ningún sentido

El presidente de la Asociación de Trabajadores de Policarpa también hizo hincapié en la falta de garantías para la clase obrera local y denunció que algunas empresas en Mamonal están pagando salarios insuficientes. “Hoy hay empresas de mucha importancia pagando salarios de hambre, y aquí no pasa nada”, expresó.

Lennis señaló que la situación no es producto de caprichos, sino de una lucha por mejores condiciones laborales. “Lo que el pobre consigue es a fuerza de lucha, sudor y sangre”, enfatizó.

Lennis manifestó que están a la espera de la voluntad del Distrito y desean entablar conversaciones con la Andi y la gerencia de Ecopetrol. Además, expresó su preocupación por los procesos en la Refinería, señalando que se deben hacer “acuerdos transparentes en las contrataciones”.

“Hoy paramos nosotros, pero mañana vamos a salir todas las asociaciones de Cartagena a esta zona industrial, a demostrar que tenemos la capacidad y la mano de obra cualificada para atender las necesidades de la industria, No es justo que nuestros jóvenes estén yendo a las universidades para graduarse y no encontrar un empleo digno en Mamonal, no es justo que cientos de cartageneros profesionales terminen manejando una mototaxi o un indriver”, advirtió. Lea: Luego del monumental bloqueo, resuelven falencias de luz en Santa Clara