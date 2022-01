Conductores ruta Olaya

La molestia de los conductores de estas dos rutas de servicio público colectivo es porque la semana pasada les notificaron que no podían circular por las vías de la ciudad. “El jueves nos llegó un oficio donde nos informaban que no podíamos trabajar porque un juez lo había ordenado. No nos avisaron con anterioridad y todo fue sorpresivo”, dijo un conductor.

El Distrito reiteró que la decisión de sacar de circulación estas rutas no es un capricho de la administración, sino que están cumpliendo una orden judicial. Destacan que ya estas busetas se encontraban en proceso de chatarrización y habían salido de circulación.