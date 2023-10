¡Atención! Afinia instala un segundo transformador en Getsemaní

Los residentes y comerciantes del emblemático barrio Getsemaní vivieron momentos difíciles durante más de 32 horas debido a una interrupción inesperada en el suministro eléctrico.

La falta de electricidad, que comenzó el sábado en la noche, generó inconvenientes para los habitantes locales, especialmente para los estudiantes que no pudieron asistir a clases. Lea: “Llevamos 32 horas sin luz”: denuncian habitantes de Getsemaní

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Getsemaní, Marcos Vargas, expresó su preocupación por la situación: “Hoy no son buenos días para nosotros. Los niños debían ir a clases, pero no fueron porque no pudieron dormir toda la noche y así no van a rendir en el colegio”.

Además de afectar a los residentes y estudiantes, la interrupción del servicio eléctrico también impactó negativamente en el turismo y los establecimientos comerciales de la zona. Lea: Cortes de energía en Getsemaní, ¿Fallas de Afinia o culpa de sus habitantes?