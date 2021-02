Nuevamente la delincuencia se mete con el Centro de Integración Ciudadana (CIC) del barrio El Pozón, aunque esta vez, por fortuna, no hubo pérdidas materiales.

En años recientes, este recinto comunitario había sido saqueado un par de veces por inescrupulosos que se habían llevado desde lámparas hasta lavamanos y sanitarios de baño. Y el pasado domingo en la tarde intentaron nuevamente entrar, pero les fue imposible. Usaron piedras para golpear y zafar la puerta principal de los camerinos sellados y baños. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles porque no lograron abrirlas. Previamente, habían roto un tramo de malla que protege el inmueble.

Cabe recordar que este lugar no cuenta con seguridad privada y por eso es presa fácil de los ladrones, aunque los vecinos y líderes comunales tratan de estar siempre atentos a cualquier anomalía, sobre todo en las noches.

“Partieron una malla y levantaron las puertas a piedras, afortunadamente no alcanzaron a abrir ni a llevarse nada. Aquí no hay mayores cosas de valor, lo único son un par de abanicos, algunas sillas y un archivador. No entendemos por qué insisten en querer robar acá. A la Policía le hacemos un llamado para que hagan patrullajes más constantes por la zona. Este escenario es un patrimonio del barrio y sirve para la tranquilidad y el esparcimiento de los residentes”, señaló Elver Méndez, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector 20 de Enero de El Pozón.