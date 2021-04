Todo un debate familiar comienza cuando a un abuelito, papá o tío le dan por fin la cita para vacunarse contra el COVID-19 y le dicen que el biológico disponible es el de AstraZeneca.

“Mija, te llamo porque a mi mamá le dieron cita para hoy a las 3, pero es con esa vacuna rara”, fue la llamada que recibí ayer al mediodía. En casa las opiniones estaban divididas y necesitaban un desempate, “mi hermano dice que sí, yo digo que no, qué dices tú”, me pregunta una prima al otro lado de la línea, y aunque por supuesto hay temor al responder, nos quedamos con una afirmación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), “los beneficios superan los riesgos”.

Mi tía se vacunó con AstraZeneca ayer a las 3 de la tarde en su Entidad Prestadora de Salud (EPS), y todo salió bien.

Y es que pese a las dudas y la incertidumbre alrededor de los efectos que pueda o no tener la vacuna de AstraZeneca, aproximadamente 1.414 cartageneros ya han accedido a aplicarse este biológico. De los vacunados en la ciudad ninguno ha reportado efectos adversos.

Así lo aseguró la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, quien agregó que la misiva enviada al Ministerio de Salud, advirtiendo sobre el rechazo recurrente de cartageneros a esta vacuna, no ha sido respondida, pero esperan que el resultado sea una luz verde del Gobierno nacional para continuar la vacunación con personas entre los 60 y 70 años. “Hay muchos que están esperado sus vacunas, que están dispuestos a decir ‘sí’ a AstraZeneca pero que aún no hemos podido vacunar porque no lo permiten los lineamientos nacionales”, explicó Bueno.

Mientras eso sucede, el Dadis comenzó a implementar una estrategia con líderes de diferentes barrios para llegar a más personas, “así si nos rechazan unos, a través de los líderes, se van buscando a otros”.

Recordemos que el 29 de marzo llegó a Cartagena un lote de 7.120 vacunas de AstraZeneca. El reporte del lunes indicaba que se habían aplicado solo más de 700, pero ayer la directora del Dadis indicó que ya estaban alrededor de las mil dosis aplicadas.

La negativa de muchos cartageneros al biológico por supuesto ha retrasado la vacunación, “por eso antes de que se nos convierta en una crisis, como pasó con el congelador, donde además no tuvimos de manera directa ningún papel, esta vez debíamos ponerlo en conocimiento de las autoridades. Ahora, si nos autorizan vacunar a la población de 65 años, se aumenta más la cobertura”, indicó Bueno.

Sobre la función de la vacunación, recordó que es importante que todos podamos vacunarnos, “es el único mecanismo para disminuir la mortalidad y la letalidad del virus”.