“Aspirante a contralor estaría relacionado con ‘traqueto’ de Cali”: Dau

Desde que el pasado 2 de marzo se creó la Comisión Accidental que definirá la terna de aspirantes a contralor que seguirán en el proceso y se conoció la fecha en la que se elegirá al nuevo líder del ente de control fiscal, las polémicas alrededor del tema no han dejado de sonar.

Dau mostró imágenes de la Resolución 141 de julio de 2022, en las que se explican las bases que se deben tener en cuenta en la elección del nuevo contralor, asegurando que algunas de estas no se han cumplido.

Asimismo, se refirió al plazo de divulgación de la convocatoria, que debe ser de 10 días calendario, sin embargo, ese tiempo no se ha cumplido. Además, el documento dice que la convocatoria debe divulgarse en redes sociales del Concejo, página web y a través de un aviso de prensa, de un medio de amplia circulación.

Este último punto no se ha cumplido, pues, según el mandatario, solo se difundió en las redes sociales del Concejo Distrital.

“Es o no cierto que un grupo de concejales compartieron con un reconocido empresario cartagenero en una finca en Turbaco, donde presuntamente recibieron oferta de 200 millones de pesos cada uno, o cualquier otra cifra, por la elección del contralor distrital. No sé si será cierto o no, por eso estoy preguntando”, dijo Dau. (Lea también: ¿Para dónde va Dau? Concejo aprueba permiso para viajar fuera del país)

Finalmente, el alcalde pidió a los periodistas investigativos de la ciudad, en especial a los de este diario, a que miren a ver si es cierto que hay un vínculo entre una candidata a contralor Distrital y un “traqueto” de Cali.

A continuación, te dejamos el video completo del alcalde de Cartagena, William Dau, sobre la elección del contralor Distrital.