Asotelca rechaza toque de El Imperio en Bocagrande

Para Asotelca, el evento no debería hacerse en las payas de Bocagrande, dejando claro su inconformismo y desmintiendo lo dicho por Iriarte en el video publicado en las redes de El Imperio. “Eso es totalmente falso, nosotros ni ningún otro gremio turístico hemos dicho que sí, eso no fue lo que paso en la reunión”, dijo Carmen Sofía Lemaitre, directora ejecutiva de Asotelca.

Aclararon que su posición no está relacionada con temas de discriminación. “La secretaria del Interior no ha entendido la magnitud del tema. No es por rechazo al género musical, es que no hay capacidad para hacer un evento de tal magnitud en esas playas. Según el Decreto 1811, que habla sobre la regulación y normas para la reglamentación de actividades en las playas, ese tipo de eventos son para zonas rurales. Hemos decidido pedir una audiencia publica y así solucionar todo. No está bien que sigan diciendo que estamos apoyando la realización de este evento”, dijo Lemaitre.