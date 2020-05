Asociación de carperos y salvavidas lanzan un SOS al Distrito

“Nosotros somos un grupo de personas que dependemos directamente de la playa, pero como ahora no se puede salir, estamos pasando por un difícil momento. Hemos visto cómo han regalado mercados, desde la alcaldía, pero a nosotros no nos han tenido en cuenta”, dijo el representante.

Ellos aseguran que han intentado comunicarse con el alcalde de la ciudad para hacerle saber que ya no tienen recursos para subsistir en sus casas sin empleo, pero no ha sido posible obtener una respuesta.

Ellos le lanzan un SOS al Distrito con la esperanza de que los vean y sepan que existen y que igual que muchas otras personas y agremiaciones u asociaciones, están pasando necesidades.

“A nosotros no nos va a matar el coronavirus, sino el hambre, pues ya no tenemos dinero ni para pagar los recibos. No queremos que desde la alcaldía después digan que sí nos entregaron mercados u ayudas, cuando no ha sido así”, finalizó.

De parte de la Alcaldía anunciaron que han ido entregando ayudas casa por casa y no por asociaciones o gremios.