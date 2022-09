Así serán las protestas en Cartagena este lunes contra las reformas de Petro

“Quieren grabar los plásticos y la gasolina. Al hacer eso, terminan grabando el frijol, la libra de arroz, la libra de azúcar y la sal en las tiendas. Con esto, Petro con su reforma pone en riesgo a alrededor de 250 mil tenderos en Colombia, los cuales tendrían que cerrar por cuenta de los impuestos, que no solo tienen los alimentos, sino que también van a tener las mismas tiendas, que pueden llegar a tener un impuesto del 3 al 11%, vendan o no vendan, ganen o no utilidades.

Esto los tenderos no lo saben y es de la mayor gravedad”, señaló Onzaga a El Universal, agregando que también están en contra de otras reformas propuestas, como la electoral, pues considera que sería la muestra de una predictadura.

Teniendo en cuenta estos argumentos, serán distintos grupos los que se manifiesten este lunes 26 de septiembre en Cartagena. Julio Romero es quien coordina la manifestación en la Heroica, mientras que William Antonio Vergara es el gerente general de las manifestaciones a nivel nacional.

Se conoció que en Cartagena el punto de concentración será el Camellón de Los Mártires, en el Centro Histórico. Allí habrá una tarima, con un grupo folclórico en escena. Empezará a las 10 de la mañana.