Poco a poco abre el comercio

Iniciamos el recorrido en el Centro de la ciudad, donde muchos locales comerciales siguen cerrados, unos a la espera de la aprobación de sus protocolos, otros simplemente tuvieron que entregar el lugar y los pocos que volvieron a abrir sus puertas esperan que las cosas mejoren en estos últimos meses del año.

“Teníamos mucha expectativa con este día, pues pensamos que vendrían muchas personas a comprar, pero hasta ahora no ha venido nadie”, dijo Lucía, asesora de ventas de un local de zapatos.

Lo mismo indicó Carmen, quien aseguró que “yo me imagino que por lo del pico y cédula no tenemos tanto movimiento, pues no todos pueden salir, pero tengo fe en que las cosas mejoren”.

La mayoría de las personas que ingresan a esta parte de la ciudad, lo hacen para realizar vueltas bancarias y, según conocimos, unos pocos a comprar.

“Yo siempre salgo cuando me toca mi pico y cédula, y hoy vine a realizar vueltas de banco, pero a comprar muy poco, porque ajá no hay mucha plata”, dijo Efrén López, mientras que Laura Vargas señaló que “yo vine a comprar unas piedras y cosas para los accesorios que yo misma hago y bueno, he entrado a otros almacenes para ver qué cositas puedo encontrar y comprar. Pero en general, en todos lados me han tomado la temperatura y me han desinfectado los pies y todo”.

Recordemos que con esta nueva normalidad, la Alcaldía de Cartagena permitió la apertura del comercio al por menor y de la atención en mesa en restaurantes. Estos últimos, según pudimos ver en esta zona de la ciudad, en este primer día no tenían las mesas habilitadas para atención en el lugar.

Al preguntar a algunos los motivos, la mayoría indicó que “seguiremos esta semana con domicilios, mientras hacen las reservas para esta nueva atención, pues muchas personas creían que simplemente podían venir y ya, pero no es así, se debe hacer la reserva para nosotros tener el control del aforo”.