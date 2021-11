La Capitanía de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía para que se acaten las recomendaciones de seguridad que previo a cada zarpe entregan los inspectores de la entidad, como lo son evitar nadar cerca de una embarcación, no arrojar basura al mar, no colocar globos (bombas) como elementos decorativos en las naves, hacer uso permanente del chaleco salvavidas durante la navegación, no lanzarse al agua mientras la nave esté en movimiento, evitar extraer conchas o estrellas de mar, entre otros.

En cuanto al alquiler de embarcaciones, es importante que quien contrate el servicio lo realice a través de una empresa de transporte marítimo con registro vigente ante la Dimar, así como verificar la documentación mínima para estos servicios como son el certificado de seguridad, póliza de seguro de accidentes, licencia del piloto y copiloto, entre otros; e identificar que a bordo se encuentren chalecos salvavidas, radio de comunicación, aro salvavidas, botiquín y bichero.