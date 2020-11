“Todo el proceso de estudio, verificación de solicitudes, ofertas, búsqueda de empresas idóneas, se inició en octubre porque no sabíamos qué iba a pasar con Cartagena, pero salimos adelante y cuando empezó la reactivación vimos que era la oportunidad para llevar esta alegría (...) ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, muy limpio, todo ha estado bien revisado”.

Este panorama que dejó muchos sinsabores es el que la ciudad no desea repetir, ya que, si bien es cierto que la pandemia ha dejado grandes secuelas y ha afectado la economía, también lo es que la Navidad es una oportunidad para generar esperanzas e impulsar la reactivación.

¿Recuerda el alumbrado navideño que instalaron en el Centro Histórico el año pasado? Por si no lo logra permítame ilustrarlo, el principal atractivo fue una manta de luces amarillas que caía sobre la Torre del Reloj y que, contrario a generar aplausos, ganó cientos de críticas.

¿De dónde saldrán los recursos?

En medio de este anuncio y teniendo en cuenta que la crisis sanitaria por la COVID-19 aún sigue vigente, son muchas las voces que piden que los recursos que se utilizan para el alumbrado se inviertan en ayudas para los más afectados.

Sin embargo, según explicó la Secretaría General, el Distrito dispone de los recursos de impuesto de alumbrado público y por disposición del Decreto 43 de 2018 es posible que utilice una parte de los mismos para implementar el sistema de alumbrado navideño, como se ha hecho en los últimos años.

“Este año se hizo una modificación al sistema de fiducia y se crearon dos cuentas: una del proyecto y otra del Distrito. En la que pertenece a la administración hay una subcuenta que es alumbrado navideño, entonces, del total de los recursos que entran ahí, hay un porcentaje que destinamos para las luces navideñas. Ya está disponible y tiene destinación específica”.

Agregó que ese dinero no es un recurso del Distrito, del presupuesto, y menos de un proyecto. “Esa plata no se puede utilizar para más nada. Si no se usa ahí se queda. O la uso para esto o para obras de expansión, pero esas también tienen sus recursos”.

Sin embargo cabe aclarar que el Distrito no colocará la totalidad de los recursos, ya que de los $4.760.563.650 millones en que está pactado el convenio, Cartagena aportará $2.406.221.948 mediante el modelo antes explicado y el resto, $2.354.341.702 millones serán gestionados por EAPSA.

“La diferencia entre el aporte del Distrito y el valor total del proyecto corresponde a la gestión de comercialización o apoyo que adelantará la empresa para alcanzar a materializar el proyecto en su totalidad”, dice el convenio.

Al respecto, desde la Secretaría General se señaló que “ya el proceso va adelantado en esa parte y se están haciendo todas las gestiones con las empresas privadas. Esperamos completar el aporte que requerimos de todos los sectores porque el Distrito no puede cubrir todo el presupuesto que está contemplado. El reto es que el sector privado nos apoye con esa alianza que estamos haciendo y eso va a traer un bonito mensaje”.