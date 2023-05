Así se desarrolló el foro sobre Innovación y Tecnología

Después, se dio paso a la conferencia virtual sobre los retos de conectividad en Colombia y la región Caribe, dictada por Faihan Alfayez, quien resaltó el uso de la conectividad en la región Caribe, y la brecha de conectividad que existe en Colombia. “WOM está comprometida con el cierre de la brecha digital en el país, sabemos que este reto es mayor en las regiones, por eso es importante abordar discusiones sobre las oportunidades en términos de cobertura, apropiación e impacto a los procesos productivos que genera la conectividad. En este foro, que abordará el rol de la innovación y la tecnología, esperamos que se generen conversaciones de valor que impulsen la articulación del sector público y privado, que lleven a la región Caribe a liderar procesos de transformación digital”, señaló. Lea: Foros El Universal: Innovación y Tecnología

El foro culminó con el conversatorio sobre los impactos positivos de las comunicaciones y empoderamiento digital en la educación. “Debemos entender que la tecnología no es moda, y que bien usada es una herramienta de alta eficiencia. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos una visión institucional para entender que es una herramienta para poder potenciar el aprendizaje y para generar una mayor cobertura, no logramos nada. La tecnología nos da la posibilidad de llegar a más. Existe un gran desafío en conectividad, y aun así podemos aprovechar los métodos que ayudan y facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Esto es una responsabilidad de todos, a medida que la tecnología en la educación esté presente en la agenda pública, será más relevante, y no podemos perder lo que la inteligencia artificial no puede hacer: lo humano”, mencionó Alejandra Espinosa, directora de Traso.