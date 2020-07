Así responde Electricaribe sobre presunto saboteo denunciado por Dau

A diferencia de la primera entrega del ‘Libro Blanco’, la transmisión vía Facebook realizada ayer por el alcalde William Dau y parte de su gabinete distrital tuvo una reducción considerable en la audiencia.

Los conectados en el en vivo y quienes escucharon por parte del mandatario los presuntos hechos de corrupción encontrados en el Palacio de La Aduana en el sector institucional no pasó de 6 mil personas, mientras que el pasado 5 de julio, cuando la administración distrital reveló las irregularidades en el sector social, la audiencia se mantuvo por encima de los 8 mil y en su mejor momento pasó las 12 mil personas. (Lea aquí: Minuto a minuto: Los hallazgos de Dau en la Alcaldía de Cartagena – Parte II)

La razón de esta reducción en la sintonía, según el alcalde Dau, fue un saboteo por parte de Electricaribe, empresa encargada de operar el servicio de energía en Cartagena y la Costa.

El burgomaestre durante la transmisión aseguró que recibió numerosas quejas de habitantes que estaban sin energía eléctrica y que el gerente de la entidad en Bolívar le mintió pues prometió que este domingo no se realizarían suspensiones.

“Electricaribe nos está haciendo una jugada maluca. En dos ocasiones el gerente le dijo a nuestra secretaria General que no iba a quitar la luz y que iban a cancelar todas las suspensiones de corte de energía para el domingo en la tarde para no entorpecer la presentación del ‘Libro Blanco’, pero apenas tenemos 5.700 personas sintonizadas, cuando deberían ser muchísimos más. Estamos recibiendo numerosas quejas de personas que nos dicen que no tienen luz, estamos siendo sujetos de saboteo”, afirmó Dau, quien en una segunda ocasión también acusó al operador de energía de la baja audiencia en la presentación.