Desde este lunes, 4 de abril, entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena.

En el Decreto 0940 del 25 de agosto de 2021 quedó establecido que, de acuerdo a su último dígito de placa, los taxis no circularán entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes, en todas las vías de la ciudad.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que la nueva rotación, que se extenderá hasta el 29 de abril, queda así: