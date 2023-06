Así puedes evitar que inmovilicen tu vehículo si estás “caído” con la licencia

Ayer fue el último día para actualizar las licencias que se vencieron en 2022. Sin embargo, después del 20 de junio se puede seguir haciendo el trámite de renovación, pero el conductor no podrá manejar hasta tanto no actualice este documento, ya que podrá ser multado y su vehículo sería inmovilizado.

Por supuesto que una inmovilización trae consigo consecuencias. “Las personas que no tengan renovadas sus licencias después del 20 de junio serían sancionadas con una multa tipo B02 (8 salarios mínimos diarios legales vigentes) y el vehículo les será inmovilizado. No obstante, eso no quiere decir que no puedan realizar el trámite, este sigue vigente, lo que no podrán hacer es sacar el vehículo automotor”, dijo la semana pasada a El Universal el director del DATT, Janer Galván. Lea también: Lo que cuesta renovar la licencia de conducción en Cartagena y los requisitos

Lo que pocos saben, es que en Colombia existe la Resolución 3027 de 2010, con la cual puedes pedir el derecho de hacer uso de 60 minutos, con ellos podrás contactar a otro conductor que tenga su licencia renovada, y esta sería la persona encargada de llevarse el vehículo hasta tu casa para que no vuelva a circular hasta resuelta la situación, sin necesidad de llegar a los patios del DATT.