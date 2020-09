Esta atención se hará en el siguiente horario: de 8:00 AM a 12:00 M, y de 2:00 PM a 5:00 PM.

Adicionalmente, se podrá consultar enviando un mensaje con número de cédula y nombre a las líneas de WhatsApp 3175020440 y 3175030465 (no se reciben llamadas, solo mensajes) o escribiendo al correo electrónico gestionderiesgo@cartagena.gov.co.

Estas ayudas no se están entregando puerta a puerta, como se hizo durante la cuarentena por el COVID-19, estas se obtienen directamente en los supermercados autorizados. Teniendo en cuenta ello, la OAGRD habilitó este miércoles nuevos canales para que los ciudadanos revisen si son beneficiarios.

Quiénes son los beneficiarios

Estas ayudas están dirigidas a 12.000 personas sin ningún tipo de auxilio o programa del Gobierno Nacional y a las personas que padecieron el COVID-19, cuyos perfiles epidemiológicos fueron facilitados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS).

Fernando Abello Rubiano, director de la OAGRD, pidió la comunidad que si son acreedores de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario y no han dado positivo para el virus, se abstengan de averiguar si son beneficiarios, y así descongestionar estos medios.

“Son los únicos dos criterios que se establecieron para estas ayudas, no tener ningún auxilio o haber sido diagnosticado como positivo, es por ello que si usted recibe algún subsidio y no le ha dado COVID-19, no va a estar en el listado”, señaló el funcionario.

Así se redimen

La redención de esta ayuda humanitaria se hace única y exclusivamente en la caja de los Almacenes Éxito, Éxito Express y Carulla de la ciudad, llevando su documento de identidad original.

Los bonos son redimibles únicamente por alimentos, el almacén le prohibirá hacer uso de la misma para adquirir licores, cigarrillos o cualquier elemento que no sea comida. No se entrega dinero.