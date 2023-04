Así operará Transcaribe en Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2023, Transcaribe tendrá algunas novedades en su operación. Los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril, el sistema de los cartageneros mantendrá su operación y horarios habituales: rutas alimentadoras de 4:30 a.m. a 10:30 p.m., y rutas troncales y pretroncales de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., la ruta T101, hasta las 9:30 p.m. Lea: Transcaribe: desvíos en la ruta C001 por obras en el Puente Román

Además, la ruta A102 funcionará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; la ruta C001 de 4:30 a.m. hasta las 9:30 p.m. y la ruta T100E desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Los días feriados jueves 6 y viernes 7 de abril de 2023, así como el domingo 9 de abril, Transcaribe operará con horario de domingo. Las rutas alimentadoras funcionarán de 5:00 a.m. a 9:30 p.m., y las rutas troncales y pretroncales, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.