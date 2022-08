¿Así o más fea? Quejas por mal estado de la avenida Daniel Lemaitre

El deterioro de la avenida Daniel Lemaitre, que va desde el sector de Puerto Duro hasta el parque del Centenario, frente al Banco Popular en el Centro Histórico de Cartagena, tiene molestos y preocupados a los residentes y conductores de esta zona de la ciudad.

Huecos, baches y desniveles en el asfalto son algunas de las problemáticas que hacen visible el mal estado en que se encuentra esta importante vía, cuya solicitud de reparación ha sido presentada desde hace varios meses.

“No sé qué espera el alcalde. No sé por qué no arrancan las obras. La vía está acabada y este no es un problema de ahora, pero se ha agravado. Todo el Centro Histórico está en mal estado”, expresó a El Universal Rafael Camacho Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro).