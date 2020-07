Así les ha ido a los centros comerciales de Cartagena tras una semana de apertura

Los resultados

La encuesta reveló que el 77% de los establecimientos ubicados en los centro comerciales Plaza Bocagrande, Mall Plaza El Castillo, La Plazuela, Paseo de La Castellana, Caribe Plaza y Supercentro Los Ejecutivos abrieron al público desde el inicio del plan piloto.

El resto no retomó sus actividades por distintas razones, entre las principales se encuentran deudas por alquiler, servicios públicos y nómina, seguido de los que aún no tienen aprobados los protocolos de bioseguridad y un menor porcentaje expresó no estar listo ante la falta de mercancía o algunos elementos indispensables para su funcionamiento.

Esto teniendo en cuenta que en el decreto 0741 la Alcaldía estipuló que los establecimientos deberán garantizar el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y cumplir las medidas sanitarias para evitar los contagios del coronavirus, entre otras condiciones.

La encuesta de Fenalco precisó que el 48% de negocios evidenciaron un aumento de sus ventas hasta en un 20%, las cuales desde el inicio de la cuarentena tuvieron una reducción de más del 80%.