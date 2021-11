Este medio se comunicó con la directora del IPCC, Saia Vergara, quien sobre la situación de la biblioteca Caimán expresó que por ser comunitaria lo usual es que los propios vecinos sean los garantes de su seguridad y limpieza.

“Lo que hace el IPCC es proveer servicios técnicos de asistencia para temas de lectura, escritura, manejo de colecciones, etc, pero no tenemos competencia para intervenir en infraestructura u otros servicios. Incluso a las bibliotecas distritales las provee de vigilancia la oficina de Apoyo Logístico, no el IPCC, precisamente porque los recursos de inversión se destinan a esas asistencias técnicas que nos ayudan a cumplir con el Plan de Desarrollo”, manifestó la funcionaria.