Reactivación y vacunación

La mayoría de los baruleros son independientes, viven de la pesca o del turismo, que poco a poco se ha reactivado sin alcanzar por completo la normalidad. La encuesta resalta que el 69% de las personas del corregimiento aún no tienen empleo.

“Barú es una población muy golpeada por esta pandemia, de vez en cuando fundaciones y empresas privadas trajeron algunos mercaditos, pero por parte del gobierno un abandono total y por eso hemos estado críticos en todo este tiempo de pandemia. La comunidad estaba un poco reacia a adoptar las medidas de bioseguridad, eso fue difícil. Esa fue una lucha constante que tuvimos como líderes. Ahora en la vacunación el proceso está lento”, resalta Fuentes Medrano.

A Barú parece que no llegan las estrategias de prevención contra el coronavirus, pues son pocos quienes usan el tapabocas y mantienen un distanciamiento físico, no hay control entre quienes ingresan o salen del pueblo. Inclusive, solo el 24% de los encuestados se hizo alguna vez la prueba del coronavirus y la positividad fue del 8%.

La mayoría de pruebas realizadas para detectar el COVID-19 en Barú, fueron realizadas por entidades particulares.

La clínica de Santa Ana es la más cercana para prestar los servicios de salud a la población y es la que los provee de las vacunas contra el coronavirus, pero hasta esta semana aún no llegaban biológicos para primeras dosis. “Reconozco el gran interés de la Fundación Ser Social en venir hasta acá para vacunar a la comunidad, pero si de parte del Distrito o del Gobierno nacional no se asignan más dosis se torna difícil”, resalta el líder.

Aunque el 54% de los encuestados en Barú se mostraron dispuestos a aplicarse la vacuna, un porcentaje mayor al de Cartagena que fue del 50%, quienes respondieron que no se la aplicarían o que no sabían si lo harían dieron como principal razón que no tenían suficiente información.