Este es el plan piloto para la reapertura de Centro Histórico de Cartagena

Los sectores

“Los domicilios no representan ni el 30% de la facturación de los restaurantes, por lo que sus ingresos con todo y ventas online han bajado en un 70%. Eso no da para cubrir arriendo en el Centro, nómina, materia prima, entre otros gastos”, manifestó.

Los sectores que abrirían dentro del piloto serían los establecimientos comerciales, los restaurantes, bares y sitios de belleza. “También pensamos en una apertura de las discotecas pero no en modo rumba sino únicamente en servicio de bebidas o comidas de manera presencial donde las personas puedan ir, sentarse y pasar un rato”, explicó Rodríguez.

Los horarios

Respecto a los horarios de apertura, se propone que sean de forma escalonada: 8 a.m., 9 a.m. y 10 a.m.; de la misma manera con los horarios de cierre. “Si entran todos los negocios a una misma hora se van a generar picos en la demanda de transporte, lo cual podría generar aglomeraciones”, señala Rodríguez.

En cuanto a restaurantes y bares, por su naturaleza se propone un horario de cierre hasta las 10 p.m.