Así avanza la jornada del día sin IVA en Cartagena

Esto teniendo en cuenta que, debido a los elevados contagios de coronavirus en la ciudad, no todos los locales de los centros comerciales están abiertos y que la Alcaldía de Cartagena no modificó ni suspendió el pico y cédula para hoy.

¿Se cumple el protocolo?

En un recorrido hecho por El Universal por los centros comerciales Mall Plaza, Caribe Plaza, San Felipe y Paseo de La Castellana se evidenció algunas filas de vehículos y personas para entrar a los establecimientos.

Sin embargo, se constató que se están realizando los controles de sanidad a la hora de ingresar al lugar, como la toma de temperatura y el uso de tapabocas, además se está verificando que los compradores estén en su día de salida. Las personas que llegan a los distintos almacenes y no están en su día de pico y cédula no pueden entrar. (Lea aquí: Duque pide autocuidado en medio del día sin IVA en Colombia)

Johiner Almanza, uno de los cartageneros que quiso aprovechar el día sin IVA, contó a este medio que al ir a Homecenter, ubicado en Caribe Plaza, se sometió a dos controles.

“En las afueras de Caribe Plaza me tomaron la temperatura y revisaron mi cédula, luego al intentar ingresar a Homecenter también hicieron lo mismo. Al verificar que estaba apto me dejaron entrar”, indicó Almanza, quien destacó que dentro del establecimiento no habían personas agolpadas.

Así avanzan las filas en el centro comercial Mall Plaza.