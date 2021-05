“Hueco en la vía causa accidente en el Pie del Cerro”, “Hueco mortal: un auto se fue en esta alcantarilla destapada”, “Hueco en el Pie del Cerro no tiene dolientes”, “¿Cuándo arreglarán el hueco de la vía en el Pie del Cerro”. Esos son solo algunas de las notas que El Universal, desde hace más de 6 años ha estado publicando sobre un hueco registrado en la calle 30 del barrio en mención, donde los accidentes se volvieron, en un tiempo, el pan de cada día.

Lea aquí: Hueco en la vía causa accidente en el Pie del Cerro

¿Qué ocurrió?, según comentaron algunos vendedores estacionarios y residentes de la zona, desde hace muchos años, amigos de lo ajeno se robaron las rejillas de la alcantarilla y, pese a las denuncias realizadas, ninguna de las administraciones hacía algo por reemplazarla, por lo que los ciudadanos, cansados de que ocurrieran accidentes viales en este sector, decidieron colocarle palos, piedras y demás objetos que alertarán a los conductores, sobre todo en horas de la noche.

“Yo me acuerdo que hace como dos años o menos, un conductor hizo el giro para ir al Castillo de San Felipe y no se dio cuenta de que ahí estaba el hueco y la llanta se le fue por ahí”, comentó el señor Luis, mientras que Roberto asegura que “por culpa de esa alcantarilla sin tapa, hasta motos se han ido, gracias a Dios no ha habido muertos, pero sí han resultado heridos, por eso nos alegramos que la hayan arreglado”.

Lea aquí: Hueco mortal: un auto se fue en esta alcantarilla destapada

Los arreglos

Desde que la administración de William Dau tomó posesión, anunciaron que ellos trabajarían por arreglar la malla vial de la ciudad, incluyendo los huecos y registros sin tapas, un problema que día a día crece.

Fue por eso que en febrero de este año, la Secretaría de Infraestructura adjudicó el proyecto de adecuación de las obras antes mencionadas en el Centro Histórico, Manga, Pie del Cerro y Bocagrande a una persona natural, por una oferta de $51.002.217, pero solo a principios de abril comenzaron a ejecutar las obras.