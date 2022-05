Barrios con más casos en el año

El experto cuestionó a la administración distrital en el manejo del tema, afirmando que “no ha sabido hacer una lectura del contexto social, centrando su máxima gestión en la corrupción”.

(Lea: Van 55 sicariatos en 2022 en Cartagena, un “hecho histórico sin antecedentes”).

Goyeneche sostuvo: “Lo que se nos vino encima (aumento de sicariatos) fue precisamente lo que se tenía que haber vaticinado. Había que tener políticas para prevenir, no para curar. No hay un manejo, no hay una pericia, no hay una experticia en términos de interpretación de la ciudad. Hay que plantearse seriamente el diseño de un plan de seguridad ciudadana que considere aspectos de carácter socioeconómicos y aspectos de corto, mediano y largo plazo”.

¿Qué se está haciendo?

En entrevista con El Universal, el comandante de la Policía Metropolitana, general Nicolás Zapata, aseguró que uno de los objetivos para acabar con este flagelo es definir lo estructural, que está enfocado en el crimen organizado, para así poder atacarlo. Lo segundo tiene que ver con la “violencia impulsiva”, que se produce por la ingesta de licor, lo que es frecuente en diferentes sectores de la ciudad.

“Reforzaremos el observatorio de la convivencia para que determinemos a qué nos están conllevando esos niveles de violencia. (...) Lo estructural tiene una coordinación muy estrecha con la Fiscalía, con unas investigaciones que van avanzadas y esperamos dar buenos resultados muy pronto” aseguró Zapata, destacando que este año, a corte del 20 abril, se registraban 58 capturas de presuntos responsables de homicidios.