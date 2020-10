“Llevamos siete meses sin trabajar”, expresa con preocupación Wilmary Jiménez, una de las artesanas de la plaza de San Diego que al igual que otro grupo de vendedores informales espera por la autorización del Distrito para ofrecer sus productos en medio de la reactivación del Centro Histórico.

Los artesanos no están de acuerdo con el plan de reubicación que propone la Gerencia de Espacio Público y Movilidad con el objeto de cumplir con la norma distanciamiento social. Lea: Preparan plan para vendedores estacionarios del Centro Histórico

“No estamos de acuerdo con el plan de reubicación. Alguno de los espacios que propone la Gerencia de Espacio Público no son los más adecuados para nuestra labor diaria. Son espacios donde nosotros como artesanos tenemos que partir desde cero y nuestros lugares de trabajo los hemos acreditado durante mucho tiempo, son más de 20 años que tenemos de estar aquí en San Diego”, expresa Denis Cortés de León, representante legal y presidente de la asociación Asoplaza.

El plan de reubicación para los vendedores estacionarios del Centro hace parte del plan de Reactivación y Adaptación del Centro Histórico que integra “los protocolos y esquemas bajo los cuales se puede dar inicio a actividades como el turismo, la cultura, la operación de hoteles y restaurantes, entre otros” en esta importante zona de la ciudad.

“Se está trabajando en este piloto. Desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad se hizo un estudio de nuevas posibles zonas donde se reubiquen estos vendedores con el propósito de cumplir con el distanciamiento social, puesto que no todos pueden quedar en los mismos espacios que se ocupaban antes. Todo está establecido en el proyecto, una vez sea aprobado, se realizaría el acompañamiento en la señalización horizontal de esas nuevas zonas”, explicó Ausberto Coneo, gerente de Espacio Público y Movilidad.

Pero para los artesanos los nuevos espacios que se contemplan para la economía informal son áreas deshabitadas y poco comerciales.

“Este es un proyecto que está hace mucho tiempo planteado y no ha servido porque no es viable porque son áreas que están deshabitadas y no garantizan las mismas condiciones comerciales que tenemos nosotros acá en San Diego. Esas áreas no son de tránsito de turistas, no hay negocios vinculados al turismo que nos puedan garantizar un público para nosotros poder tener unas ventas. Son zonas que se pueden inundar como la avenida Daniel Lemaitre o los alrededores del parque Centenario”, expone Wilmary Jiménez.