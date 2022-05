Esa actitud del señor Dau no da garantías para continuar ese proceso, debido a que por no asistir a una reunión, no se nos puede señalar”.

Raúl Cabarcas Vásquez, alcalde de Clemencia.

Explicó además: “El bloqueo se levantó, luego de una reunión a la que asistieron miembros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Policía Nacional, funcionarios de la Alcaldía y padres de familia. Ese día se acordó que si no se le daba solución inmediata a lo planteado se realizaría otro bloqueo. Además, en el casco urbano también había otra protesta del “Comité No más Peajes del municipio de Clemencia”, el cual exigía presencia de miembros de la ANI y la concesión Autopistas del Caribe, lo que conllevó a realizar una reunión de manera urgente para el mismo 3 de mayo a las 10:00 a. m”.

En su pronunciamiento también indicó: “Como líder comunitario y alcalde siempre he tenido la visión de impulsar el desarrollo regional y más con nuestro Corralito de Piedra, ciudad que amo como si fuera mi lugar de origen, lo que siempre he manifestado en las reuniones previas del Área Metropolitana. Por eso, no entiendo de dónde sale la afirmación del alcalde, William Dau, de que he sido presionado para no asistir, lo que me ha sorprendido”.

Para Cabarcas, tales declaraciones “no son sanas para construir las buenas relaciones que se requieren para darle vida al Área Metropolitana. Al igual que el alcalde de Cartagena, también tengo mis propios problemas, los que enfrento con altura y no involucro a los alcaldes de los demás municipios, ni señalo a nadie”.

Afirmó que “esa actitud del señor Dau no da garantías para continuar ese proceso, debido a que por no asistir a una reunión, no se nos puede señalar, pues hay oportunidades de convocar otras”. Y agregó: “al igual que el señor Dau, tengo voz y voto como miembro de la Asamblea y siempre lucharé por el beneficio de mi Clemencia”.