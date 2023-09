Ararca, ‘cuna del manglar y las murallas coloniales’

Hicimos un pequeño hueco con la pala, pusimos el manglar recto en el hueco, tapamos la raíz con el sedimento. Y listo, el manglar no necesita más. El ecosistema al rededor le brindará el resto. Lee también: 33% de las casas en Cartagena no tienen internet: una brecha por cerrar.

Cocón: ‘de aquí nace Cartagena’

La zona insular de Cartagena también fue eje importante de la época colonial. No solo existió la Ciudad Amurallada, o al menos no existió de la nada. La economía no giraba únicamente en torno al territorio que habitaron los colonos, sino que también dependía de lo que el sector industrial les proporcionara, en materia de insumos, desde las antiguas fábricas y zonas grises.

A pocos metros de la siembra, encontramos al Horno de Cal de “Cocón”. En su momento fueron dos grandes hornos que producían la cal a partir de la piedra coralina, de gran abundancia en la isla, y la tercerizaban en diversos materiales de construcción.

La Cal fue la materia prima que usaron los españoles en sus edificaciones, vital para la construcción de las fortificaciones y murallas de Cartagena. “La construcción de las fortificaciones no hubiera sido posible sin las industrias auxiliares que proporcionaban los materiales para la edificación de las mismas”, afirman en la página oficial de las Fortificaciones en Cartagena.

En las islas y áreas cercanas a la bahía de Cartagena, se explotaron yacimientos de piedra caliza mediante canteras. Esto debido a la gran concentración de piedra coralina en esta zona de la ciudad.

Es por esto que Cartagena requirió de la construcción de más de 40 hornos, cada uno con funciones específicas. El tiempo y la naturaleza han deteriorado estas estructuras, pero Cartagena destaca como el lugar con la mayor concentración de hornos de este tipo en América Latina.

Concón fue el principal horno de esos 40. El más usado y el hoy mejor conservado. Su hermano gemelo erosionó desde el siglo pasado, y el que queda está erosionando por la errónea tala de un árbol que hacía parte de su base.

La Escuela Taller es el ente encargado de su preservación. Y a la fecha, Juan alega que en Ararca llevan dos años esperando una solución pronta para conservar el buen estado actual de esta estructura histórica.

“Ellos talaron el árbol, dejaron el tronco ahí y hasta la fecha no han vuelto a dar nuevas respuestas ni soluciones al asunto”, afirmó.