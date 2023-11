“Aquí tenemos los grifos de lujo”: el problema de los turbaqueros con el agua

“Tengo 43 años y desde que tengo uso de razón no hay agua como se debe en Turbaco. Las cosas han mejorado últimamente en algunos barrios donde llega con frecuencia. Yo trabajaba en Prado Verde en una casa de familia y mi patrona si tenía agua permanente, pero eso es porque ellos compraron la casa en un proyecto de vivienda con su propia planta de tratamiento. Nosotros acá tenemos que sobrevivir cada mes con lo poco que llega, en nuestro barrio hay unos ojos de agua y con eso llenamos”, contó María Claudia Mendoza, habitante del barrio Arroyolejos a El Universal.

“Antonio de la torre y Miranda era un conquistador español. Yo creo que él no se bañaba, porque paradógicamente, todos los municipios que fundó en Bolívar han tenido una tragedia con el agua”, son las palabras de Dionisio Acosta, quien lleva toda su vida viviendo en Turbaco y asegura que siempre les ha faltado el agua.

“En el corregimiento de Cañaveral esta administración construyó una planta de tratamiento de agua potable, una petapa, la cual le suministra agua potable a todo el corregimiento a las 24 horas del día, los siete días de la semana. En cuanto a San José de Chiquito, le estamos suministrando agua potable por medio de carrotanquees de agua, hay un contrato vigente, el cual le está llevando agua potable no solamente a San José de Chiquito, sino también a Aguas Prietas”, explicó Pantaleon Prada, secretario de infraestructura de Turbaco a El Universal.

En algunos lugares se sufre más que en otros, y este es el caso de San José de Chiquito, un corregimiento en lo más recóndito, entre montañas y árboles secos. Ahí los grifos y las regaderas aún están de lujo, de hecho, en algunas casas ni siquiera se toman la molestia de instalarlas. Quienes lo han hecho se han visto condenados a observar cómo estos accesorios se llenan de telarañas, esperando que una gota salga. Pero lo cierto es que el agua no pasa por ahí... ni por casualidad.

“En pleno 2023 aquí estamos atrasados, cómo es posible que a nosotros nos llegue mensual un carrotanque que nos abastece con doce galones de agua por casa. Del resto nos toca sacar agua sucia de las pozas, compras cloro para limpiarla y así poder usarla para bañarlos, hacer aseo y algunas familias hasta llegan a tomársela porque no tienen de otra. El viaje de agua a Turbaco en motocarro sale en $30 mil por 6 galones, no todos podemos pagar eso por un agua”, dice Alcibiade Torres Beltrán, habitante del corregimiento.

“Ese tanque vino sin base, comenzaron a trabajar ahí y yo desde el principio de dije a los obreros que eso no iba a funcionar, porque esa agua no servía para el consumo, estaba amarga. Ellos propusieron inicialmente que enviarían una muestra del agua a Bogotá para unos estudios, luego pagaron una millonada para excavar 70 metros y no encontraron agua. La tubería esa se pudrió y nunca funcionó”, relató el adulto mayor.