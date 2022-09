“Aquí no tenemos alcantarillado, pero aún así lo cobran”

A los ya conocidos problemas de vías en pésimo estado y constantes inundaciones, los residentes del sector Jorge Eliécer Gaitán, en el corregimiento de Pasacaballos, ahora tienen otra problemática que decidieron hacer pública.

La diferencia de esta afectación con las otras es que no impacta negativamente en el medioambiente sino en sus bolsillos.

(Lea: 40 abuelitos del hogar San José, sin luz desde el lunes)

“En este sector no contamos con alcantarillado, tenemos es un sistema artesanal que no funciona bien, la mayoría de casas tienen pozas sépticas en sus patios, como en los tiempos de antes, porque aquí no llega ninguna clase de inversión, las autoridades gubernamentales nos tienen en el olvido”, explicó Daniel Díaz, uno de los habitantes del humilde sector.