Aprovecha y postúlate a la beca que cubre el 100% del valor de la matrícula

Andrés Pérez

Comunidad de Pasacaballos

Estudiante de 6to semestre de Ingeniería Industrial

“Esta beca ha sido una oportunidad invaluable para mi crecimiento académico y personal. Invito a todos los jóvenes de las comunidades a aprovechar esta puerta hacia un futuro lleno de oportunidades”.

Chalyt Castro

Comunidad de Santa Ana

Estudiante de 4to semestre de ciencias políticas y relaciones internacionales

“Mi experiencia como becada y como estudiante ha sido maravillosa porque me ha permitido tener un mundo lleno de posibilidades, hacer amigos y tener vivencias distintas. He aprendido mucho sobre lo que a mí me apasiona”.

Febelín Angulo

Comunidad de Bocachica

Estudiante de 2do semestre de Administración de Empresas

“Esta oportunidad ha sido una experiencia de crecimiento intelectual en el área de mi carrera y el desarrollo de mi vida. Estos dos semestres he aprendido mucho sobre los entornos organizacionales y el desarrollo social para mi comunidad”.

Andrea Acosta

Comunidad de Pasacaballos

Estudiante de 8vo semestre de Comunicación Social

“Mi experiencia con esta beca ha sido un crecimiento continuo, desde que ingresé a la universidad hasta donde me encuentro ahora he aprendido mucho, no solo de manera cognitiva, sino como persona. Creo que he madurado mucho, he aprendido a plantear lo que yo quiero para mi futuro e ir en la búsqueda de que mis sueños se realicen”.