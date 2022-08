APP del Dique: “Si no se ejecuta la obra, Cartagena queda en riesgo”

Sigue la controversia por la ejecución del megaproyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. Si bien la audiencia de adjudicación está programada para este 4 de agosto, aún hay comunidades que piden detener el proceso alegando que no ha existido suficiente socialización sobre las obras.

Así las cosas, se abre la puerta a que el megaproyecto pueda ser adjudicado y no sea declarado fallido, aunque esto solo se sabrá hasta el 4 de agosto.

“Somos respetuosos del proceso de evaluación, para eso tenemos contratada una firma que es la más importante de evaluación que existe en el país y que ha adelantado la evaluación de los proyectos 4G y 5G en la ANI”, dijo Gutiérrez.

El funcionario advirtió que en caso de que el proceso sea declarado fallido y haya que volver a estructurarlo, pueden ser cerca de diez años de retraso para la materialización de estas obras.

“En 2012 se comenzaron a realizar los trámites correspondientes para los estudios y diseños, estamos diez años después y con todo esto, las consultas previas y las socializaciones estamos contratando. Si el proyecto se declara fallido y se inicia nuevamente la estructuración, seguramente estaríamos hablando del proyecto del canal del Dique a comienzos del 2030”, manifestó.

La importancia del proyecto

Gutiérrez insistió en que lo que busca este proyecto prioritariamente es evitar una tragedia como la que ocurrió en 2010 en diferentes municipios por las consecuencias del fenómeno de La Niña.

Adicionalmente, se busca oxigenar a la bahía de Cartagena y controlar el nivel de sedimentos que desembocan en ella.

“Si no se ejecuta la obra Cartagena queda en riesgo, la bahía queda en riesgo, el canal del Dique queda en riesgo. No estamos frente a un proyecto que tiene como foco la navegabilidad, ese es uno de los objetivos, pero el resto son ambientales y esto no da espera”, afirmó.

El presidente de la ANI resaltó que esta es una obra realizada en un contexto de adaptación al cambio climático y allí reside su importancia.

Este proyecto cuenta con una inversión de $3 billones y además, tiene una capacidad de adición de alrededor de $600 mil millones para obras complementarias.

El contrato de concesión será otorgado por un plazo total de 15 años, en los cuales habrá año y medio para la etapa de preconstrucción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento.