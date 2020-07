Aplausos y abucheos ante revelaciones del ‘Libro Blanco’

Las declaraciones fueron realizadas a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Cartagena, dejando diferentes opiniones no solo entre los cartageneros sino también en diferentes entidades de la ciudad. Mientras unos apoyan lo realizado por el alcalde, otros alegan que no era el momento de hacerlo, puesto que la ciudad atraviesa por una pandemia, donde lo más importante es ayudar para que el sector salud mejore y se eviten más contagiados.

“Los malandrines se robaban el 70% del presupuesto de Cartagena, ellos no se han quedado quietos y dicen que los contratos que hago son amarrados y los nombramientos con favoritismos. Tengo varias demandas electorales para tumbarme, no me quieren dejar trabajar”, expresó el alcalde. En este primer encuentro, las secretarías o dependencias que pasaron al tablero para detallar las presuntas irregularidades encontradas, fueron: Fondo de Pensiones, IPCC, Ider, Dadis, Gestión del Riesgo, Familias en Acción, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Plan de Emergencia Social y Corvivienda. Al conocer estas denuncias públicas, El Universal se comunicó con diferentes organismos de la ciudad para conocer su opinión sobre este tema y esto fue lo que nos contaron.