La reapertura de nuevos sectores económicos en el país avanza en medio de la nueva fase de aislamiento selectivo. El gremio de bares y discotecas en la ciudad busca reactivar su operación y confía en la puesta en marcha de una apertura gradual.

Desde Asobares Cartagena, organización que agremia a 1.200 establecimientos nocturnos, son varias las estrategias que quieren presentar al Distrito para iniciar operaciones en medio de la pandemia por el COVID-19 que los ha sentenciado a una inactividad que ya completa seis meses.

“Tenemos cerrados los establecimientos pero nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con el Gobierno Nacional porque sabíamos que la estrategia inicial era construir con el Gobierno este tipo de ayudas y salvamentos para la industria turística en Cartagena. Con el Distrito hemos venido trabajando con otra dinámica, a través de un programa denominado ‘pacto por la vida: Saber vivir, Saber beber’, una campaña de consumo y venta responsable para transformar la cultura actual del consumo de alcohol en la ciudad”, explica María Teresa Vergara, presidenta de Asobares Cartagena.

El gremio le propone al Distrito la construcción de una política pública de salud “para la protección y el cuidado de las personas desde la autoregulación y el autocontrol”.

“Todas las autoridades públicas tienen un gran temor sobre cual sería el comportamiento humano desde el punto de vista del consumo de alcohol. Entonces hay una mala vibra frente a este sector, por eso queremos lanzar la campaña a la ciudadanía con el fin de sintonizarnos con esta nueva realidad”, expone Vergara.

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, el plan piloto para la apertura de bares y discotecas pasará a revisión en una mesa de trabajo que será realizada el 8 de septiembre. Se espera que este sea un primer paso para la apertura de estos establecimientos.

Asobares deja claro que llevan a la mesa varias iniciativas como: la capacitación que han recibido 950 personas entre trabajadores y colaboradores de bares con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena); y los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

“Tenemos tres grandes afiliados. Uno de estos son los gastrobares que son estos restaurantes que tienen unos espacios en sus horas nocturnas con presentación de música en vivo, con consumo de bebidas alcohólicas como cócteles y shots de tragos. Lo que proponemos es que primero abran los gastrobares, después los bares y por último las discotecas”, dijo la presidenta de Asobares.

Y agregó “nosotros no vamos a hacer el foco de contagio de la ciudad como lo ha visto todo el mundo porque tenemos unos protocolos que están alineados a guardar el distanciamiento social, a la limpieza y desinfección y al uso obligatorio de las mascarillas”.

“En la quiebra”

Ariel José Tatis, es un cartagenero que administraba hace seis meses cuatro discotecas en la ciudad. Cuenta que desde que arrancó el aislamiento preventivo obligatorio a causa del coronavirus, se vio obligado a prescindir de los servicios de más de 40 personas.

“Las afectaciones económicas han sido muchas. Muchos de estos establecimientos de entretenimiento están en la quiebra total y los más triste es que ni la Alcaldía de Cartagena ni el Gobierno Nacional nos han brindado una ayuda”, sostiene Tatis.

El empresario cartagenero ha sorteado la situación con el objeto de generar ingresos económicos. “Un dicho que mi padre me enseñó es: insistir, persistir, resistir y nunca desistir, por eso me he puesto a vender bebidas alcohólicas a domicilio para solventar los costos de los arriendos de los establecimientos”.

Además organiza el aniversario virtual de una de sus discotecas programado para el próximo 23 de septiembre en el que espera recaudar aportes voluntarios para continuar en la industria del entretenimiento en medio de la incertidumbre que le genera la pandemia.