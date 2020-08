¿Apertura del aeropuerto? En Crespo piden socialización

Luego de que la Aeronáutica Civil emitiera un concepto favorable avalando el reinicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, las alarmas se prendieron en los residentes del barrio Crespo, quienes afirman no haber recibido socialización del tema.

Piden una mesa de diálogo

Tras el aval otorgado, los líderes comunales de Crespo pidieron a las autoridades no reiniciar sin antes haber concertado con todos los vecinos del barrio, quienes serían los directamente impactados cuando se haga la reapertura.

(Lea: Urge el arreglo del puente Santa María-Crespo).

El edil de la Localidad 1, Luis Antonio González, afirmó que no se trata de una oposición sino de una invitación a que se entable una mesa de diálogo que garantice la tranquilidad y seguridad de los moradores. “No pueden abrir desconociendo que hay una comunidad en el medio, hasta ahora no han socializado nada, no nos han dicho qué acciones tomarán para evitar que los residentes nos veamos afectados cuando empiecen a llegar los viajeros. Son nuestros hijos, nuestras familias, las que van a quedar expuestas”, señaló González.

“Sabemos que debemos aprender a convivir con el virus, pero ellos deben dejar las cosas claras en cuanto al manejo de los pasajeros a su llegada. Generalmente cuando ellos arriban lo primero que hacen es salir a la calle. Aquí tenemos farmacias, salas de internet, hospedajes, restaurantes y demás locales comerciales, lo que no queremos es que haya visitantes transitando el barrio”, agregó el líder.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Crespo, Álvaro Méndez, también se refirió a la noticia, afirmando que en épocas normales en las afueras del aeropuerto se observa mucha informalidad, por lo que en caso de una próxima reapertura el llamado a la Policía y demás autoridades es a controlar la indisciplina social.