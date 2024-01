Apertura de la Playa 4 de Protección Costera está en veremos

Reiteró que es necesario que a los seis espolones de la primera fase de este proyecto se le hagan modificaciones para evitar que suceda como en la Playa 5. “La Playa 4 aún no tiene autorización para su apertura, esta aún está en fase de evaluación por parte el Comité Local de Playas”, agregó.

Mientras se extiende el espolón 6 en la Playa 5 para mitigar el riesgo de erosión en dicho balneario, el consorcio Proplaya adelanta la construcción de la subestación de bombeo y del espolón 1 en el marco de las obras del macroproyecto de Protección Costera de Cartagena. No obstante, la ciudadanía se pregunta sobre los presuntos retrasos en la apertura de la Playa 4, zona donde hace varios meses se finalizó el relleno de arena. Lea: Espolón de la Playa 5 en Bocagrande se deterioró tras el mar de leva

Monzón reiteró que aún no se tiene orden de ingreso para trabajar en las playas 3, 2 y 2, pero tampoco se cuentan con los recursos para intervenirlas por lo que se espera la extensión del contrato y la adición de recursos.

“Realmente no hemos arrancado porque nos han autorizado el ingreso. Eso es un tema que depende la Unidad de Gestión de Riesgo de Gestión del Riesgo (Ungrd). Aún no tenemos autorización y por lo tanto las obras en esa zona no se han ejecutado”, precisó.

Cabe recordar que el pasado 9 de diciembre, Monzón explicó que “la apertura de la Playa 4 no ha sido aprobada porque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le pidió una certificación d la Dimar, de que en la zona no existen corrientes de resaca”.