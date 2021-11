Ese hecho no solo encendió las alarmas en este corregimiento de 2.500 habitantes, sino que fue aprovechado por los líderes comunales para denunciar públicamente las falencias que tiene el colegio.

Según los pobladores de Punta Canoa, el colegio se asemeja a una selva porque está lleno de monte.

“Aquí hay mosquitos, ratas y ahora aparecieron culebras venenosas. Nos preocupa que esas cascabeles nunca están solas, siempre andan en par o grupos, así que posiblemente anden otras por ahí rondando y no queremos que nos muerdan a un estudiante. Pero esto es solo uno de tantos problemas en el colegio, aquí hay demasiado monte, maleza, es como si se estudiara en una selva. Desde septiembre no hay luz ni iluminación, los salones están en mal estado, nunca nos terminaron el área administrativa ni el salón de informática, tampoco nos hicieron el laboratorio. Aquí se da la primera y la secundaria, no es justo que nuestros hijos reciban sus clases en esas condiciones”, expresó María Aguilar Gómez, presidenta del consejo comunitario de Punta Canoa.

Este corregimiento se encuentra en la zona norte de la ciudad, en el kilómetro 16 de la Vía del Mar, después de La Boquilla y Manzanillo del Mar, y antes del peaje Marahuaco. Hay que entrar cinco kilómetros desde la vía para llegar a la comunidad.