¡“Aparecen” barrios que no estaban en el mapa! Base catastral, actualizada

“Para Cartagena representa un gran avance, en cuanto a planeación territorial se refiere, contar con un inventario renovado y actualizado de sus predios. Esta actualización de la base catastral visibiliza zonas que ya estaban conformadas, pero en las que era imposible aplicar políticas públicas en beneficio de la comunidad por no estar registradas de manera formal dentro del mapa catastral del territorio. Este insumo le da a la Administración herramientas para ampliar su campo de acción en la lucha contra la pobreza, por ejemplo”, indicó el Distrito.

La Alcaldía de Cartagena dio una buena nueva para la ciudad. La entidad territorial recibió de Go Catastral la base catastral actualizada del territorio, gracias a la cual ya es posible conocer cuáles son los predios que hay en la Heroica y sus características geográficas, es decir, su realidad urbanística. En esta base “aparecieron” varios barrios y sectores que no estaban en el mapa catastral. De igual forma, se estableció el billonario valor de todos los predios de la ciudad, que tuvo un aumento del 65%.

“Para llevar a cabo el proceso de actualización catastral se implementaron jornadas de socialización que conllevaron a más de 350 encuentros con actores importantes para este fin, como lo son los residentes de los diferentes barrios y sectores de la ciudad, JAC, líderes sociales, gremios económicos y del sector educativo e industrial, miembros de la Rama Judicial y del Concejo Distrital, entre otros. Alrededor de 4.000 personas participaron de estos espacios dirigidos por GO Catastral”, acotó el Distrito.

Así mismo, señalaron que fueron unos 150 reconocedores prediales los que recorrieron la ciudad, registrando a través de distintos métodos (toma de registro fotográfico, medidas de inmuebles, entrevistas a residentes, etc) los cambios o modificaciones que se evidenciaban en los inmuebles, en comparación con la última actualización catastral (realizada en el 2013), y que tuvo vigencia a partir del 2014.

Go Catastral, marca de la Unidad Administrativa de Catastro Bogotá, se encargó de la actualización de la base catastral para Cartagena, gracias a un contrato administrativo con el gobierno del alcalde William Dau.

Go Catastral continuará con la labor de conservar esta información catastral, proceso que permite mantener la base de datos actualizada, en cuanto a documentos catastrales e información relacionada con los bienes inmuebles.

Gracias a la información recolectada, en el mapa catastral actualizado se visibilizan zonas que antes no aparecían en este, tales como los barrios Palestina, 2 de Noviembre, Villa Corelca, Primavera y el sector Isla de León.

“En cuanto a la destinación económica de los predios, GO Catastral precisa que alrededor del 83% de los inmuebles registrados son de tipo habitacional, 6% son lotes urbanizados no construidos, 5% son de tipo comercial y 3% corresponde a lotes urbanizables no urbanizados. Por último, con un porcentaje menor, está el sector agrícola, con un 2%, y el sector educativo, con el 1%, entre otros”, informaron.

Go Catastral también reportó al Distrito las variaciones en cuanto al incremento de las áreas construidas con respecto a la información catastral con vigencia 2022. En el área rural el crecimiento fue del 105%, mientras que al sector urbano le corresponde el 8%. Respecto a los centros poblados, el incremento fue del 9%.

“Para determinar la valoración económica de los predios que conforman a Cartagena, en el marco de la actualización, GO Catastral capturó más de cuatro mil ofertas (venta o arriendo de inmuebles) a través de métodos directos (recorrido manzana a manzana) e indirectos (portales inmobiliarios), las cuales sirvieron de insumo para el proceso de valoración económica. Adicionalmente, se analizaron avalúos, estudios y transacciones realizadas por otras entidades y actores del mercado inmobiliario. La asignación de valores se realizó mediante la metodología de zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas geoeconómicas, para determinar los precios del suelo; tablas de valor para establecer los valores de las construcciones y modelos econométricos para los predios de tipo propiedad horizontal. De esta manera, el valor de los predios de Cartagena pasó de 52 billones a 86, mostrando un crecimiento del 65%”, informó la entidad.