Firma Tower3 instaura acciones legales contra el Distrito

Ante el debate suscitado a mediados del pasado mes de julio, por la instalación de una elevada antena de telecomunicaciones en la Avenida Santander, y de otras más en el Centro Histórico de Cartagena, se pronunció la firma Sociedad Tower3 S.A.S., la cual instaló la referida estructura.

La firma Tower3 manifiesta tener permiso para poner un total de tres antenas en la zona –la ya reseñada en la Santander, otra en la Calle de El Arsenal y una más en el Parque de La Marina–, y frente a las restricciones anunciadas por la administración distrital para frenar este tipo de estructuras, anuncia que ha instaurado acciones judiciales en contra el Distrito y del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura (IPCC).

El pasado 30 de julio, la Alcaldía de Cartagena junto a la Secretaría Planeación Distrital indicaron que “se adelanta de manera oficiosa un trámite de revocatoria directa sobre la licencia contenida en la Resolución 8328 de 2019, que otorgaba permiso a la empresa Towers3 S.A.S., para la instalación de antenas en el Centro Histórico”.

El Distrito añadió que se adelantaría la revisión del trámite y posible actualización del Decreto 424 de 2003 –que hace consideraciones sobre el uso del espacio ante la perspectiva de desarrollar servicios de comunicaciones en cualquier modalidad–, con articulación de los niveles distrital y nacional”, informó el Distrito.

OBJECIONES

Al respecto, considera la firma contratista que sus derechos han sido violados en lo concerniente a “la instalación de antenas de telecomunicaciones en la Calle de El Arsenal, Avenida Santander y Parqueadero de La Marina, cuya aprobación fue otorgada por el Distrito mediante la Resolución 8328 el 6 de noviembre de 2019”.

Agrega la Sociedad Tower3 que “el tema de la instalación de antenas de telecomunicaciones ha generado polémica en la ciudad por el impacto urbanístico y ambiental, y la protección del Centro Histórico”, pero “de acuerdo a los documentos anexados por la firma Tower3, el Distrito no puede revocar un permiso sin la suficiente argumentación jurídica, y sin llegar a un acuerdo entre las partes”.

También argumenta que “en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica del país”, en estos tiempos de pandemia se ha aumentado el uso de las redes y servicios de telecomunicaciones, “lo que implica un mayor uso de las telecomunicaciones, porque todos realizan sus actividades virtualmente, de allí la necesidad de instalar las antenas”.

En sus demandas contra el Distrito, los apoderados jurídicos de Tower3 dicen adjuntar “documentos sobre la legalidad de las instalaciones de las antenas; entre esos documentos la Resolución 8328 el 6 de noviembre de 2019; el estudio urbanístico sitio CAR 8039 y plano de localización y análisis urbanístico de Calle de El Arsenal, además de los diseños de postes de acero galvanizados, observaciones generales y otros”, explica la firma que instala las antenas.

Arguyen los demandantes que para que se les otorgara el permiso, que vence en 24 meses después de su expedición, presentaron todos los soportes técnicos para la instalación de las antenas de telecomunicaciones como complemento del mobiliario urbano.

Finalmente sostienen que “al escuchar las declaraciones recientes de funcionarios de la Secretaría de Planeación de Cartagena indicando: ‘Buscaremos todos los mecanismos legales para revocar los permisos’, concluyen que cuentan con permisos, existe una resolución, un acto administrativo de carácter particular que otorga un derecho, permisos del Establecimiento Público Ambiental (EPA) para esta instalación”, por lo cual reiteran no entender cómo el IPCC les advierte que no pueden seguir instalando las antenas, si no han indagado si tienen o no la autorización.