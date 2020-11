El secretario de Planeación, Guillermo Ávila, se refirió a la polémica suscitada por la instalación de antenas 5G en el Centro Histórico de Cartagena, en especial, la estación ubicada en la avenida Santander a pocos pasos del cordón amurallado.

En dialogo con El Universal, Ávila reitera que la licencia en la que se ampara la firma Sociedad Tower3 S.A.S ya ha sido cuestionada por el por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y que lo que debe primar es el “respeto por Cartagena”.

Ávila aclara que la administración no se opone al montaje de estas estaciones radioeléctricas siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para no cometer infracciones urbanísticas.

“Antenas sí, pero no así. A la fuerza no. Creo que hay los mecanismos tecnológicos actualmente el mundo para poder mimetizar y prestar el servicio de conectividad sin afectar la estética ni el patrimonio de la ciudad. Uno tiene que entender que las ciudades tienen que progresar y adaptarse a la modernidad, pero ese desarrollo tecnológico debe adaptarse a ciudades históricas como lo es Cartagena”, sostuvo.

Frente al camino legal que tiene el Distrito para desmontar estas antenas, el secretario explicó que en junio de este año iniciaron el proceso de revocatoria directa.

“En Colombia cuando tu expides un acto administrativo, los actos administrativos tienen dos caracteres: de contenido general o de contenido particular. El caso en mención es una licencia que se expide a través de una resolución y esta resolución es un acto de contenido particular porque está concediéndole unos derechos a un particular y por esa razón nosotros no podíamos revocar de manera unilateral la licencia”, dijo.

Indicó que, atendiendo el debido proceso, el Distrito comunicó a la Sociedad Tower3 S.A.S para “revocar de común acuerdo ese derecho adquirido” y “echar para atrás la licencia de intervención”, sin embargo y como era de esperarse la firma se negó.

“De acuerdo con el CPACA uno tiene que cumplir con el debido proceso y el debido proceso es comunicarle a la empresa Tower3 S.A.S decirles de común acuerdo “revoquemos ese derecho adquirido” y echemos para atrás la licencia. Eso lo hicimos en el mes de junio, se les comunicó el deseo y ellos no allegaron”, afirmó Ávila.

Por ahora, la Alcaldía ordenó suspendió las intervenciones en las antenas para “para salvaguardar y proteger los valores históricos, culturales, arquitectónicos y paisajísticos” del Centro Histórico.

Y la firma Sociedad Tower3 S.A.S. procedió a retirar el radomo (recubrimiento de una antena) en la estructura metálica de la avenida Santander alegando que cuentan con todos los permisos y que “buscan una salida conciliada con el Distrito”.

¿Qué sigue?

El secretario de Planeación advirtió que sigue en firme la demanda de nulidad una vez se agote el proceso de revocatoria directa.

“Una vez agotado el proceso por parte de Planeación de solicitar la revocatoria directa y ante la negativa del particular, el siguiente camino legal que tenemos es iniciar un proceso de nulidad del acto y como el primer paso de la demanda de nulidad es una conciliación ahí es donde vamos a vernos con Tower3 S.A.S”.

Anunció que el gobierno de William Dau trabaja en la actualización de un decreto reglamentario sobre la instalación de estaciones radioeléctricas en la ciudad.

“Teníamos un decreto reglamentario de antenas de hace 17 años y lo trabajamos Planeación, IPCC, y los ministerios TIC y de Cultura en unas mesas de trabajos. Este proyecto de decreto se llevó a borrador y fue enviado hace algunas semanas a la Oficina Jurídica. Ayer nos lo devolvieron con observaciones que debemos corregir. La idea es que este decreto sea la nueva norma de Cartagena para evitar este tipo de infracciones urbanísticas en la ciudad.