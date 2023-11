Ante desabastecimiento de medicamentos, Minsalud anuncia “plan choque”

Desde Cartagena, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, anunció una serie de medidas para atender esta situación. Una de las entidades más cuestionadas ha sido el Invima que tiene al menos 27.000 trámites represados y que no tiene un director en propiedad, a pesar de que el presidente Petro anunciara a Germán Velásquez, aunque no se ha oficializado.

Consiste en lanzar una campaña nacional liderada por el Ministerio de Salud y el Invima para que los colombianos también confíen en los medicamentos genéricos y no solo consuman los reconocidos.

“Es una campaña que ha emprendido el Ministerio porque en muchos de los casos sí hay el medicamento, solamente que no está con la marca que se ha posicionado. Tenemos que transformar esa cultura de uso de los medicamentos a un uso racional, a un uso que verifique verdaderamente la calidad que no necesariamente esté asociada a una marca en particular, además incluye unos precios excesivos”, dijo Urrego. Lea también: Realizan mesa de trabajo para tratar el tema de basuras en Centro Histórico

Emitir una circular en enero de 2024 que fija el precio de los medicamentos exclusivamente al valor real.

Como lo anticipó Blu Radio, se elimina la renovación de los registros sanitarios que antes era a 10 años, luego a 5, y ahora quedan completamente eliminados, a menos que se trate de una modificación de la molécula del producto.

“No hay que volver a hacer el trámite y a pagar para volver a decir que el mismo producto pueda seguir circulando”, agregó el viceministro.

Formalizar una medida para eliminar el costo y la complejidad del trámite para la notificación y los permisos de alimentos que se venden.