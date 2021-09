Sube al carro y, mientras llegamos a su casa, con una sonrisa de oreja a oreja comienza a contarme todos los cambios que ha tenido al ser diagnosticada con el síndrome de Wilson, una enfermedad rara heredada que provoca la acumulación excesiva de cobre en los órganos. Sin embargo, me dice que ella no la heredó de ningún familiar, o eso dicen los estudios que hasta ahora le han realizado.

Viste un traje negro con puntos blancos y naranjas. “Ándale, de la emoción se me olvidó el tapabocas”, es lo primero que dice al estar cerca de nosotros.

Estamos en el sector Los Pinos en Nelson Mandela . A lo lejos vemos a Angie, quien con emoción trata de correr hasta el carro en el que vamos, pero sus piernas curvas, a causa de su enfermedad, no se lo permiten. Sin embargo, no se deja vencer y hace todo lo posible por llegar hasta nosotros. (Le puede interesar: El ‘gigante’ de 24 años y su enfermedad poco común)

“Amo vivir”

Angie Cáseres o Angie Mandela y sus charadas, como es conocida por familiares y amigos en Facebook, tiene 27 años y hace 6 comenzó su lucha con la vida, de la cual ha salido victoriosa.

“Yo antes era una persona normal. Tenía 21 años cuando quedé embarazada y a los 4 meses, vomité y oriné sangre varias veces y como estaba muy agitada, me llevaron a la Clínica Regional del Caribe. Hasta donde recuerdo, me desmayé”, comenta.

En esa clínica no tenían un hepatólogo disponible en el momento, por lo que fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de Bocagrande, donde la internaron mientras le hacían varios estudios, pero “no me aparecía nada. Fue cuando decidieron hacerme una cesárea para sacarme a mi hija”. La menor, nació a los 5 meses y hoy tiene 5 años.

“En el 2017, después de que naciera mi hija, fue cuando me hicieron un examen de genética que arrojó síndrome de Wilson, pues al principio decían que era cirrosis. En ese entonces yo quedé inconsciente unos 2 meses aproximadamente. Decían que yo estaba muerta, pero no era sí”, asegura Angie con una sonrisa, ella se autodenomina una guerrera de la vida. (Lea aquí: Colombianos resilientes que viven con enfermedades raras)

“Los que tenemos esta enfermedad acumulamos mucho más cobre que una persona normal, lo que hace que haga metástasis en el hígado, riñón, cerebro y vista, órganos que se afectan”, asegura, y añade que: “Por esto cuando desperté me sentí muy mal, no podía moverme, me tocó aprender nuevamente a hablar, caminar, comer, a hacer todo y con ayuda de Dios y mi fortaleza logré hacerlo”.