Anciano de 78 años construye muro para evitar derrumbe de su casa en Cartagena

Añade que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres realizó una inspección técnica hace casi dos años en el sitio donde vive, pero aún no se ha materializado ninguna ayuda.

“Quiero que el alcalde me dé una ayuda, él estuvo aquí, subió hasta acá y me dijo que no se iba a olvidar de mí, pero hasta el sol de hoy no ha vuelto a venir, he intentado llegar hasta donde él está pero no me dejan acercar. Quiero que este caso se haga visible y llegue a los oídos de la Alcaldía para que me ayuden a que no se me caiga la casa”, finalizó don Carlos Tercero Gómez. Lea: Villa Fanny clama por la pavimentación de su calle principal

Las personas interesadas en ayudar a este humilde hombre, pueden comunicarse al número 3105333400.