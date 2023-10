Alzas en las tarifas de la luz serán debatidas en el Concejo de Cartagena

El alza en las tarifas de la luz no es un tema exclusivo de Cartagena, pues todos los habitantes de la región Caribe vienen luchando para que el Gobierno de Gustavo Petro derogue el Régimen Especial Tarifario para que no se les cobre las pérdidas no técnicas a los usuarios de las empresas Afinia y Air-e. Lea: Advierten posible apagón financiero y energético en el país

La Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la Región Caribe le ha hecho múltiples llamados a la Presidencia de la República sobre este tema. Congresistas costeños también se han unido al llamado, sin embargo, las medidas a corto plazo que desean que se implementen no se han dado a conocer.