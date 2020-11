A diferencia de la actual concesión, este proyecto tiene un horizonte a 10 años que permitirá la recuperación de la inversión y una modernización en no más de 3 años.

Según lo planteado, representará un ahorro de energía de un 33%, pues tendrá menos emisiones de CO2, a su vez generará mayores excedentes para llegar a las zonas de la ciudad que no cuentan hoy con alumbrado público y modernizará la infraestructura del sistema. Además, se señaló que los recursos quedarán en manos del Distrito y no de una concesión, y la tarifa al usuario no se aumentará.