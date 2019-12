Alumbrado público de Vía del Mar dependerá de Dau

“La Alcaldía no está obligada a recibir la iluminación del corredor vial Concesión Costera, sino que podrá proveer de infraestructura a aquellos corredores viales que sin ser de su competencia se encuentren en su perímetro urbano o rural”, indicó Pereira.

Se había dicho que la responsabilidad del alumbrado es ahora del Distrito, que supuestamente debía hacerse cargo del pago del servicio, de lo contrario la zona quedaría en completa oscuridad. El desmonte de los transformadores comenzaría ayer. Sin embargo, el alcalde encargado Pedrito Pereira señaló que esto no será así.

Desde el pasado 13 de diciembre, cuando se conoció que la Vía del Mar estaría a punto de quedarse sin alumbrado público, debido a que la Concesión Vía al Mar le entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la zona concesionada, quien a su vez le pasó a la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla única y exclusivamente la responsabilidad de la malla vial, dejando por fuera la iluminación de la zona, en la ciudad no se ha dejado de hablar de este tema.

Quien añadió que “si el Distrito decide recibir esa obra, que no tiene la responsabilidad porque no hizo parte del contrato, se tiene que hacer un inventario minucioso de lo que entreguen y en qué estado está, y esto no se hace de un día para otro. Además, estamos en el proceso de definir cómo se prestará el alumbrado público en Cartagena, que está a consideración de un proyecto de acuerdo en el Concejo, y sería prudente que nos den un plazo para ver cómo se define esta situación para que a partir del 3 de enero en la renegociación o en el nuevo contrato, se pueda incluir esta zona”.