¿Aló, bomberos?... 80% de las llamadas al 119 son falsas

Aló, ¿bomberos? ¿puede venir a mi casa?, hay un gato en el cielo raso que no me deja dormir; ¿Aló bomberos?, hay un incendio debajo de mi cama; ¿Aló, quién me contesta?...quiero decirle que lo quiero mucho...”

De ese talante o hasta con palabras soeces o en tono de burla y chanza, son las llamadas que en su mayoría reciben las líneas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Las alarmas de falsos incendios o emergencias inexistentes le cuestan dinero al Distrito, que en últimas sale del bolsillo de los ciudadanos.

La línea de atención 119 o las tres líneas telefónicas de las estaciones del Cuerpo de Bomberos de Cartagena reciben unas 100 llamadas por hora.

Sin embargo para el comandante de la entidad bomberil, Joel Barrios, serían incluso más, porque en un minuto entran varias llamadas.

Lo triste para el funcionario es que en un 80% esas llamadas son falsas o terminan siendo una ‘mamadera de gallo’ de muchos ciudadanos, niños, jóvenes o adultos ‘hechos y derechos’.

“Me atrevería a decir que el porcentaje es más alto, pero para efectos estadísticos miremos el desgaste que esto está produciendo en el Cuerpo de Bomberos, en el recurso humano y técnico de la entidad, en la movilización de nuestra flota”, expresa Barrios.

Muchas de estas llamadas son de personas que se hacen pasar por personas con ciertas identidades sexuales y que le hacen propuestas indecentes a quien atiende el teléfono de la línea de emergencia.

Para el comandante es admirable hasta la actuación de las personas que fingen tener un problema en el hogar y el dramatismo con que piden la atención inmediata del Cuerpo de Bomberos.

“Una de esas veces llegamos a una casa con la llamada al aire y era un niño el que había llamado, nos hizo recorrer la ciudad”.