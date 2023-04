¡Aliste su bolsillo! Tarifas en el peaje de Marahuaco van a subir

En las últimas horas se pudo conocer que el peaje de Turbaco seguirá con las talanqueras arriba hasta el 30 de mayo, mientras se adelantan las mesas de trabajo para definir el lugar donde se trasladará dicha caseta. Por otro lado, el Comité Antipeajes continúa en la lucha para que se logre el traslado de ese peaje a Lomita Arena. Lea: Conozca los peajes del país que subirían de tarifa este 2023

No obstante, en medio de las peticiones de las comunidades del área de influencia del peaje de Marahuaco, se conoció el anuncio de Guillermo Reyes, quien hasta ayer era el ministro de Transporte, quien aseguró que “era muy probable” que este año se registren incrementos en los peajes de algunas vías que operan bajo lo modalidad de Iniciativa Privada (IP), lo que incluye al peaje de Marahuaco. También le puede interesar: Levantan PMU presencial tras protestas en el peaje Marahuaco

Explicó que esta decisión se debe a que las IP no pueden recibir recursos públicos; por lo tanto, no pueden dejar de recaudar el dinero de los peajes. No obstante, se desconoce si las declaraciones de Reyes puedan materializarse tras su salida del Gobierno nacional. En su reemplazo fue nombrado William Camargo como ministro de Transporte, quien fungía como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).