¡Aliste su bolsillo! Peajes de Turbaco y Marahuaco volverán a cobrar

La reunión

En el marco del evento el alcalde de Cartagena, William Dau y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes se reunieron para hablar de la situación de orden público de los peajes de Marahuaco y Ballestas (Pasacaballos).

“Fue una reunión corta, un encuentro de personas que se entienden, que creen que el diálogo es el camino. He insistido que el tema de los peajes no es caprichoso. Aquí en Cartagena y Bolívar hay varios peajes que están comprometidos con movimientos de ‘no al peaje’, algunos usando las vías de hecho. El alcalde me ha mostrado su preocupación que ha tenido desde hace tiempo con la caseta de Marahuaco y ha expresado que el tema del peaje hay que revisarse”, dijo Reyes.

En el encuentro Dau señaló que desde el Gobierno anterior se ha venido revisando la situación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), especialmente con el cobro y el lugar que se ubica, se acordó revisar la situación.